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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 чер, 2019 05:18
Kara написав: IMPRINTER написав:
самый интересный тут Аполлоныч
А для новачків, хто це ?
Коллеги писали ж
От всей души поздравляем начальника управления финансового мониторинга Конкорд банка - Олега Иванова.
Именно благодаря добросовестной работе команды Олега Аполонович Конкорд банк всегда успешно проходит все традиционные проверки Нацбанка и независимых аудиторов, в том числе всемирно известных типа «Baker Tilly» и имеет репутацию банка с прозрачной, открытой деятельностью и своевременной финансовой отчетностью, доступной на сайте банка.
Спасибо за вашу беспристрастность и ответственность! Мы очень рады, что вы с нами!
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 07:53
guntherhouse777 написав:
Именно благодаря добросовестной работе команды Олега Аполонович Конкорд банк всегда успешно проходит все традиционные проверки Нацбанка
Полтора миллиона штрафа от НБУ то видать не деньги для банка. )
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Aps
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 09:47
Искатель написав:
А если пополнить карту "Доходная" наличкой через I-box, можно сразу делать платежи? Не будет овердрафта, т.е. пополнение карты таким образом сразу проводится по счету или нет?
вам приходит смс от кокорда, шо деньги на вашем счету. при чём здесь уже овер, если не будет перерасхода.
а шо делать?
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 09:56
IMPRINTER написав:
самый интересный тут Аполлоныч
И, с понедельника, комса за конвертацию.
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wig
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:15
З інджоя валютного зняття в касі безкоштовне, нічого не покращили?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:15
Подскажите пожалуйста, возможно как-то получить длговор к депозиту открытому через ИБ, не ходя в отделение?
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Alexey_k9
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:20
Alexey_k9 написав:
Подскажите пожалуйста, возможно как-то получить длговор к депозиту открытому через ИБ, не ходя в отделение?
Думаете мокрую печать и подпись нач. отд-я мылом или НП смогут переслать?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:05
Aps написав: guntherhouse777 написав:
Именно благодаря добросовестной работе команды Олега Аполонович Конкорд банк всегда успешно проходит все традиционные проверки Нацбанка
Полтора миллиона штрафа от НБУ то видать не деньги для банка. )
Штраф 1,2 млн.
СоСо судився...потім плюнув і від позову відмовився...отже Аполонич визнав свою вину...а от чи покаявся.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:12
wig написав: IMPRINTER написав:
самый интересный тут Аполлоныч
И, с понедельника, комса за конвертацию.
сколько
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greenozon
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:47
greenozon написав: wig написав: IMPRINTER написав:
самый интересный тут Аполлоныч
И, с понедельника, комса за конвертацию.
сколько
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la9
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