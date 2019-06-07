guntherhouse777 написав:
Коллеги писали ж
От всей души поздравляем начальника управления финансового мониторинга Конкорд банка - Олега Иванова.
Именно благодаря добросовестной работе команды Олега Аполонович Конкорд банк всегда успешно проходит все традиционные проверки Нацбанка и независимых аудиторов, в том числе всемирно известных типа «Baker Tilly» и имеет репутацию банка с прозрачной, открытой деятельностью и своевременной финансовой отчетностью, доступной на сайте банка.
Спасибо за вашу беспристрастность и ответственность! Мы очень рады, что вы с нами!
там еще и фотка этого деятеля )
а то что до этого Аполлоныч работал в нескольких банков-мойках и типа не замечал ничего что там происходило - про это не упомянули ...