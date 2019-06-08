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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 686687688689

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 46
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 00:14

  guntherhouse777 написав:
  Kara написав:
  IMPRINTER написав:самый интересный тут Аполлоныч

А для новачків, хто це ?

Коллеги писали ж
От всей души поздравляем начальника управления финансового мониторинга Конкорд банка - Олега Иванова.

Именно благодаря добросовестной работе команды Олега Аполонович Конкорд банк всегда успешно проходит все традиционные проверки Нацбанка и независимых аудиторов, в том числе всемирно известных типа «Baker Tilly» и имеет репутацию банка с прозрачной, открытой деятельностью и своевременной финансовой отчетностью, доступной на сайте банка.

Спасибо за вашу беспристрастность и ответственность! Мы очень рады, что вы с нами!


там еще и фотка этого деятеля )

Зображення

а то что до этого Аполлоныч работал в нескольких банков-мойках и типа не замечал ничего что там происходило - про это не упомянули ...
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 17:10

Re: Конкорд

а от комісія за обмін - це дууууже жирний мінус по клієнтурі ... курс і без того коливався ближче до середини, так тепер і комісія забиратиме своє ... алогічно при таких розмірах клієнтської бази
хоча банк зручний в плані карткового продукту, доведеться поповнювати картки налом в касі при виїзді за кордон, а купувати валюту у інших
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 17:19

  stas_rst написав:хоча банк зручний в плані карткового продукту, доведеться поповнювати картки налом в касі при виїзді за кордон, а купувати валюту у інших

А смысл? Кэшбек то отменили. Снятие в банкоматах с негуманной комиссией уже давно. Теперь еще и комиссия, даже если не снимать, а просто платить в другой валюте долларовой картой.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:39

  stas_rst написав:а от комісія за обмін - це дууууже жирний мінус по клієнтурі ... курс і без того коливався ближче до середини, так тепер і комісія забиратиме своє ... алогічно при таких розмірах клієнтської бази
хоча банк зручний в плані карткового продукту, доведеться поповнювати картки налом в касі при виїзді за кордон, а купувати валюту у інших


https://www.chitalnya.ru/work/1782931/
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 19:06

Re: Конкорд

wig написав:
  stas_rst написав:хоча банк зручний в плані карткового продукту, доведеться поповнювати картки налом в касі при виїзді за кордон, а купувати валюту у інших

А смысл? Кэшбек то отменили. Снятие в банкоматах с негуманной комиссией уже давно. Теперь еще и комиссия, даже если не снимать, а просто платить в другой валюте долларовой картой.
Прикол. Про конвертацію не бачив. Можна посилання ? Два тижні тому платив за кордоном і коміса за конверт не було
stas_rst
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