Коллеги писали ж От всей души поздравляем начальника управления финансового мониторинга Конкорд банка - Олега Иванова.
Именно благодаря добросовестной работе команды Олега Аполонович Конкорд банк всегда успешно проходит все традиционные проверки Нацбанка и независимых аудиторов, в том числе всемирно известных типа «Baker Tilly» и имеет репутацию банка с прозрачной, открытой деятельностью и своевременной финансовой отчетностью, доступной на сайте банка.
Спасибо за вашу беспристрастность и ответственность! Мы очень рады, что вы с нами!
там еще и фотка этого деятеля )
а то что до этого Аполлоныч работал в нескольких банков-мойках и типа не замечал ничего что там происходило - про это не упомянули ...
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а от комісія за обмін - це дууууже жирний мінус по клієнтурі ... курс і без того коливався ближче до середини, так тепер і комісія забиратиме своє ... алогічно при таких розмірах клієнтської бази хоча банк зручний в плані карткового продукту, доведеться поповнювати картки налом в касі при виїзді за кордон, а купувати валюту у інших
stas_rst написав:а от комісія за обмін - це дууууже жирний мінус по клієнтурі ... курс і без того коливався ближче до середини, так тепер і комісія забиратиме своє ... алогічно при таких розмірах клієнтської бази хоча банк зручний в плані карткового продукту, доведеться поповнювати картки налом в касі при виїзді за кордон, а купувати валюту у інших
stas_rst написав:хоча банк зручний в плані карткового продукту, доведеться поповнювати картки налом в касі при виїзді за кордон, а купувати валюту у інших
А смысл? Кэшбек то отменили. Снятие в банкоматах с негуманной комиссией уже давно. Теперь еще и комиссия, даже если не снимать, а просто платить в другой валюте долларовой картой.
Прикол. Про конвертацію не бачив. Можна посилання ? Два тижні тому платив за кордоном і коміса за конверт не було
П.С. wig, розібрався із Вашою страшилкою. Потрібно розмежовувати поняття і види карток та зняття відсотків за конвертацію при оплаті у валюті, що відрізняється від валюти рахунку !!! Отож - по Дохідній (уже не випускається, але у багатьох на руках) - вона існує тільки у гривні, комісія за конверт дійсно з'явиться з 10.06.19 - тут згоден, незручно ОДНАК, валютні інДжой (долар і євро) жодної комісії за конвертацію валюти рахунку у валюту країни перебування при оплаті в валюті останньої НЕ ЗНІМАЮТЬ !!! Велике прохання - коли пишете про конкретну картку, не ототожнюйте із усіма продуктами банку. п.п.с. А от по обміну валюти так і не знайшов щодо зміни чи введення комісії ... буде корисно побачити у тарифах