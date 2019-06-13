stas_rst написав:Ок, судячи з вашого твердження про збереження тарифів для діючих карток, якщо у мене діюча Дохідна, то чи будуть зміни по конвертації за кордоном з 10.06 ? І які зміни по комісіях на купівлю валюти ? Дякую
Тарифы, которые сейчас Вы видите на сайте будут действовать до конца срока карты. Ранне по Доходной комис за конвертацию была. Прошлым летом при переходе на нов.карточный бек была поломка и комис был закрыт по всем картам. Но теперь все починили. По покупке валюты онлайн только одно изменение, что больше нельзя открыть счет при покупке если нет валютного. Нужна виртуальная карта в нужной валюте
Це погано,можна все зробити в андроїд версії,для чого заходити на веб-версії банкінгу. Не зручно))) дивно. Кому можна дати відповідну пропозицію щодо оплати по шаблонах? Гроші прийшли по міжбанку за 30 хв,дуже швидко