stas_rst написав:Ок, судячи з вашого твердження про збереження тарифів для діючих карток, якщо у мене діюча Дохідна, то чи будуть зміни по конвертації за кордоном з 10.06 ? І які зміни по комісіях на купівлю валюти ? Дякую
Тарифы, которые сейчас Вы видите на сайте будут действовать до конца срока карты. Ранне по Доходной комис за конвертацию была. Прошлым летом при переходе на нов.карточный бек была поломка и комис был закрыт по всем картам. Но теперь все починили. По покупке валюты онлайн только одно изменение, что больше нельзя открыть счет при покупке если нет валютного. Нужна виртуальная карта в нужной валюте
Це погано,можна все зробити в андроїд версії,для чого заходити на веб-версії банкінгу. Не зручно))) дивно. Кому можна дати відповідну пропозицію щодо оплати по шаблонах? Гроші прийшли по міжбанку за 30 хв,дуже швидко
tarasum написав:Кому можна дати відповідну пропозицію щодо оплати по шаблонах?
Жалуйтесь в поддержку, оставляйте комментарии в по приложению в Google Play.
Я прошлым летом в этой теме сообщил об ошибках в русскоязычном описании приложения в маркете Google Play. И ничего, уже год как всё осталось как было. Ладно там в слове Mastercard упустили букву, но написать нашу страну с маленькой буквы это конечно что-то.
В приложении надо было оставить те фишки, которые есть и можно пользоваться.
Над приложением стоит ещё поработать, в локализации приложения есть пару ошибок и они уже давно