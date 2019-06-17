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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 688689690691>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 46
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:38

  stas_rst написав:Ок, судячи з вашого твердження про збереження тарифів для діючих карток, якщо у мене діюча Дохідна, то чи будуть зміни по конвертації за кордоном з 10.06 ?
І які зміни по комісіях на купівлю валюти ?
Дякую

Тарифы, которые сейчас Вы видите на сайте будут действовать до конца срока карты.
Ранне по Доходной комис за конвертацию была. Прошлым летом при переходе на нов.карточный бек была поломка и комис был закрыт по всем картам. Но теперь все починили.
По покупке валюты онлайн только одно изменение, что больше нельзя открыть счет при покупке если нет валютного. Нужна виртуальная карта в нужной валюте
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:15

Re: Конкорд

Шаблони можна виконати в мобільному додатку? В мене видно але не можна використати
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:45

Re: Конкорд

tarasum, так задумано. :]
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:28

  MASolomko написав:tarasum, так задумано. :]

Це погано,можна все зробити в андроїд версії,для чого заходити на веб-версії банкінгу. Не зручно))) дивно. Кому можна дати відповідну пропозицію щодо оплати по шаблонах? Гроші прийшли по міжбанку за 30 хв,дуже швидко
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:02

Re: Конкорд

  tarasum написав:Кому можна дати відповідну пропозицію щодо оплати по шаблонах?
Жалуйтесь в поддержку, оставляйте комментарии в по приложению в Google Play.

Я прошлым летом в этой теме сообщил об ошибках в русскоязычном описании приложения в маркете Google Play. И ничего, уже год как всё осталось как было. Ладно там в слове Mastercard упустили букву, но написать нашу страну с маленькой буквы это конечно что-то.

В приложении надо было оставить те фишки, которые есть и можно пользоваться.

Над приложением стоит ещё поработать, в локализации приложения есть пару ошибок и они уже давно :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 15:34

  MASolomko написав:
  tarasum написав:Кому можна дати відповідну пропозицію щодо оплати по шаблонах?
Жалуйтесь в поддержку, оставляйте комментарии в по приложению в Google Play.

Я прошлым летом в этой теме сообщил об ошибках в русскоязычном описании приложения в маркете Google Play. И ничего, уже год как всё осталось как было. Ладно там в слове Mastercard упустили букву, но написать нашу страну с маленькой буквы это конечно что-то.

В приложении надо было оставить те фишки, которые есть и можно пользоваться.

Над приложением стоит ещё поработать, в локализации приложения есть пару ошибок и они уже давно :(

Дивна позиція банків, у них все працює і проблем немає,а проблеми клієнтів це їх проблеми,пропозиції всі відмовляють. А чому? Тому що так і не може бути інакше. Дивна позиція((((
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:15

tarasum Добрый день!
Просим прощение за ожидание с ответом.
Сейчас задача по исправлению данной ошибки стоит в приоритете.
Спасибо за замечание! :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:23

  Банк Конкорд написав:tarasum Добрый день!
Просим прощение за ожидание с ответом.
Сейчас задача по исправлению данной ошибки стоит в приоритете.
Спасибо за замечание! :)

Дякую,а можна зробити вибір мови в додатку від банку? Було б дуже зручно. Наприклад українська російська та англійська.
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:24

  Банк Конкорд написав:Сейчас задача по исправлению данной ошибки стоит в приоритете

Может, передадите пожелание разработчикам:
сделать возможным вход в веб-икону без смс-подтверждения.

Конкорд - один из немногих банков, которые всё ещё требуют обязательного смс-подтверждения для входа в ИБ. В большинстве банков - это можно отключить.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:23

  mustbe написав:
  Банк Конкорд написав:Сейчас задача по исправлению данной ошибки стоит в приоритете

Может, передадите пожелание разработчикам:
сделать возможным вход в веб-икону без смс-подтверждения.

Конкорд - один из немногих банков, которые всё ещё требуют обязательного смс-подтверждения для входа в ИБ. В большинстве банков - это можно отключить.

Лучше сделать возможность входа в веб через мобильное приложение.

Например через QR-код / Пуш уведомление+отпечаток пальца.
vpchelko
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