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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:25
vpchelko написав: mustbe написав: Банк Конкорд написав:
Сейчас задача по исправлению данной ошибки стоит в приоритете
Может, передадите пожелание разработчикам:сделать возможным вход в веб-икону без смс-подтверждения
.
Конкорд - один из немногих банков, которые всё ещё требуют обязательного смс-подтверждения для входа в ИБ. В большинстве банков - это можно отключить.
Лучше сделать возможность входа в веб через мобильное приложение.
Эт бомба
Ток боюсь, шо для этого нуна будет весь ИБ переписать, что чревато очередным переходом на новый "процессинХ", а это ооочень сташно
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 18 чер, 2019 11:34
tarasum
Ця задача зараз також в розробці
Concord bank: concord.ua
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Додано: Вів 18 чер, 2019 12:29
На фіга входити у веб через додаток?
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:40
Кочевник написав:
На фіга входити у веб через додаток?
Иногда чисто ради удобства - по опечатку открыл приложение нашёл на qr-код и открыл полноценную вэб-версии. Иногда - это чуть ли единственный способ войти в вэб - в связи с тем что корезоид стал порой тормозить не по детски, не давая войти по логику - вход через приложение лично у меня был единственно реально работающим способом входа.
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