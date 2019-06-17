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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 688689690691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 46
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:25

  vpchelko написав:
  mustbe написав:
  Банк Конкорд написав:Сейчас задача по исправлению данной ошибки стоит в приоритете

Может, передадите пожелание разработчикам:
сделать возможным вход в веб-икону без смс-подтверждения.

Конкорд - один из немногих банков, которые всё ещё требуют обязательного смс-подтверждения для входа в ИБ. В большинстве банков - это можно отключить.

Лучше сделать возможность входа в веб через мобильное приложение.

Эт бомба :)
Ток боюсь, шо для этого нуна будет весь ИБ переписать, что чревато очередным переходом на новый "процессинХ", а это ооочень сташно :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:34

tarasum Ця задача зараз також в розробці ;)
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:29

Re: Конкорд

На фіга входити у веб через додаток?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:40

  Кочевник написав:На фіга входити у веб через додаток?

Иногда чисто ради удобства - по опечатку открыл приложение нашёл на qr-код и открыл полноценную вэб-версии. Иногда - это чуть ли единственный способ войти в вэб - в связи с тем что корезоид стал порой тормозить не по детски, не давая войти по логику - вход через приложение лично у меня был единственно реально работающим способом входа.
Flamingo
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