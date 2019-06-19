RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 688689690691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 46
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:25

  vpchelko написав:
  mustbe написав:
  Банк Конкорд написав:Сейчас задача по исправлению данной ошибки стоит в приоритете

Может, передадите пожелание разработчикам:
сделать возможным вход в веб-икону без смс-подтверждения.

Конкорд - один из немногих банков, которые всё ещё требуют обязательного смс-подтверждения для входа в ИБ. В большинстве банков - это можно отключить.

Лучше сделать возможность входа в веб через мобильное приложение.

Эт бомба :)
Ток боюсь, шо для этого нуна будет весь ИБ переписать, что чревато очередным переходом на новый "процессинХ", а это ооочень сташно :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28506
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2280 раз.
Подякували: 3299 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:34

tarasum Ця задача зараз також в розробці ;)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 699
З нами з: 05.10.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:29

Re: Конкорд

На фіга входити у веб через додаток?
Кочевник
 
Повідомлень: 829
З нами з: 16.02.17
Подякував: 150 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:40

  Кочевник написав:На фіга входити у веб через додаток?

Иногда чисто ради удобства - по опечатку открыл приложение нашёл на qr-код и открыл полноценную вэб-версии. Иногда - это чуть ли единственный способ войти в вэб - в связи с тем что корезоид стал порой тормозить не по детски, не давая войти по логику - вход через приложение лично у меня был единственно реально работающим способом входа.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2212
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:58

Банк Конкорд, почему МТС и Киевстар "поза зоною"? Почему на городском можно висеть по полчаса без ответа? Почему айбоксы не пополняют ваши карты?

Когда будет уже номер лайф, чтобы висеть по полчаса ждать ответа (хоть бесплатно, для абонентов лайф)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8623
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6098 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:59

  Вкладчик1234 написав:Банк Конкорд, почему МТС и Киевстар "поза зоною"? Почему на городском можно висеть по полчаса без ответа? Почему айбоксы не пополняют ваши карты?

Когда будет уже номер лайф, чтобы висеть по полчаса ждать ответа (хоть бесплатно, для абонентов лайф)?

А вайбер как, и на КС и на МТС? Меня часто выручал
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28506
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2280 раз.
Подякували: 3299 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 688689690691
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, rudnitep, slasva, vollena71, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6906)
20.06.2019 11:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.