Додано: Чет 20 чер, 2019 10:58

Банк Конкорд, почему МТС и Киевстар "поза зоною"? Почему на городском можно висеть по полчаса без ответа? Почему айбоксы не пополняют ваши карты?



Когда будет уже номер лайф, чтобы висеть по полчаса ждать ответа (хоть бесплатно, для абонентов лайф)?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин