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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:25
vpchelko написав: mustbe написав: Банк Конкорд написав:
Сейчас задача по исправлению данной ошибки стоит в приоритете
Может, передадите пожелание разработчикам:сделать возможным вход в веб-икону без смс-подтверждения
.
Конкорд - один из немногих банков, которые всё ещё требуют обязательного смс-подтверждения для входа в ИБ. В большинстве банков - это можно отключить.
Лучше сделать возможность входа в веб через мобильное приложение.
Эт бомба
Ток боюсь, шо для этого нуна будет весь ИБ переписать, что чревато очередным переходом на новый "процессинХ", а это ооочень сташно
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 18 чер, 2019 11:34
tarasum
Ця задача зараз також в розробці
Concord bank: concord.ua
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Додано: Вів 18 чер, 2019 12:29
На фіга входити у веб через додаток?
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:40
Кочевник написав:
На фіга входити у веб через додаток?
Иногда чисто ради удобства - по опечатку открыл приложение нашёл на qr-код и открыл полноценную вэб-версии. Иногда - это чуть ли единственный способ войти в вэб - в связи с тем что корезоид стал порой тормозить не по детски, не давая войти по логику - вход через приложение лично у меня был единственно реально работающим способом входа.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 10:58
Банк Конкорд, почему МТС и Киевстар "поза зоною"? Почему на городском можно висеть по полчаса без ответа? Почему айбоксы не пополняют ваши карты?
Когда будет уже номер лайф, чтобы висеть по полчаса ждать ответа (хоть бесплатно, для абонентов лайф)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 20 чер, 2019 10:59
Вкладчик1234 написав:Банк Конкорд,
почему МТС и Киевстар "поза зоною"? Почему на городском можно висеть по полчаса без ответа? Почему айбоксы не пополняют ваши карты?
Когда будет уже номер лайф, чтобы висеть по полчаса ждать ответа (хоть бесплатно, для абонентов лайф)?
А вайбер как, и на КС и на МТС? Меня часто выручал
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clientage
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:14
clientage написав:
А вайбер как, и на КС и на МТС? Меня часто выручал
Телега выручает, но повод обращения не мой, а другого клиента.
Вопрос нормальной горячки остаётся открытым ( 0-800, или номера всех операторов, и время ожидания ответа на любом номере)
И шо там с айбоксами? Шото там "тымчасово неможливо"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:23
Процесс регистрации нового клиента в iCon25.
Просто позвонить и как-то идентифицироваться и получить логин-пароль - нельзя.
В отделении получить логин-пароль - нельзя.
Нужно оставить "заявку" на сайте, и согласиться принять звонок в том числе "с 19.00 до 21.00".
У Вас там непрерывный поток регистраций, и очередь на полсуток? Или индийские говнокодеры обрабатывают заявки в рабочее время "по Бангалору"? В чём проблема перезвонить СРАЗУ после подачи заявки?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Чет 20 чер, 2019 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:23
Вкладчик1234 написав:
И шо там с айбоксами? Шото там "тымчасово неможливо"?
Ага, я вот тоже хочу узнать, что с ними!? Ибо пополнил в 12:10 без всяких проблем в Авроре
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:25
Vorlon написав: Вкладчик1234 написав:
И шо там с айбоксами? Шото там "тымчасово неможливо"?
Ага, я вот тоже хочу узнать, что с ними!? Ибо пополнил в 12:10 без всяких проблем в Авроре
В "Украине" не пополнял ни один (1 на входе возле "стойки моно", и 2 на входе в сильпо). Около 10.00-11.00 время попыток было
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