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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2019 11:30
Вопрос в регистрацией в iCon25 решен
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 20 чер, 2019 12:57
Додано: Чет 20 чер, 2019 12:59
Re: Конкорд
Подскажите, у баека есть депозитная карта?
.......
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:02
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:03
только она не так называется,но % на остаток и кешбеком имеется
никому не верю
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:03
А шо это за карта такая?
1.Карта, на которой есть % на остаток?
или
2.Карта для обслуживания (только) депозита?
У Коко с любой дебетной карты мона открыть депо и получать на неё %%
А на инДжое и Дрииме есть повышенный % на остаток
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:05
Кажіть назву.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:11
Re: Конкорд
Спасибо, нашел. Инжой 11%. Подскажите, списание с инжой по п2п бесплатный? (например если инициировать в приложении другого банка)
Востаннє редагувалось Boundless в Чет 20 чер, 2019 13:23, всього редагувалось 1 раз.
.......
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:21
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:23
Да.
Идентифицировали и прислали логин-пароль
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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