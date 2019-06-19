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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 690691692693>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 46
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:30

Вопрос в регистрацией в iCon25 решен
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:57

  Вкладчик1234 написав:Вопрос в регистрацией в iCon25 решен

Перезвонили?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:59

Re: Конкорд

Подскажите, у баека есть депозитная карта?
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Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:02

  Boundless написав:Подскажите, у баека есть депозитная карта?

Ні
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:03

  Квесторе_поверніться написав:
  Boundless написав:Подскажите, у баека есть депозитная карта?

Ні
только она не так называется,но % на остаток и кешбеком имеется
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:03

  Boundless написав:Подскажите, у бае̶к̶а̶ нки есть депозитная карта?

А шо это за карта такая?
1.Карта, на которой есть % на остаток?
или
2.Карта для обслуживания (только) депозита?
У Коко с любой дебетной карты мона открыть депо и получать на неё %%
А на инДжое и Дрииме есть повышенный % на остаток
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:05

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Boundless написав:Подскажите, у баека есть депозитная карта?

Ні
только она не так называется,но % на остаток и кешбеком имеется

Кажіть назву.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:11

Re: Конкорд

Спасибо, нашел. Инжой 11%. Подскажите, списание с инжой по п2п бесплатный? (например если инициировать в приложении другого банка)
Востаннє редагувалось Boundless в Чет 20 чер, 2019 13:23, всього редагувалось 1 раз.
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:21

  Boundless написав:Карта с повышенным процентом

11% є повишеним?
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:23

  Bosstone написав:
  Вкладчик1234 написав:Вопрос в регистрацией в iCon25 решен

Перезвонили?

Да.
Идентифицировали и прислали логин-пароль
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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