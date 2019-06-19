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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 690691692693

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 46
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:30

Boundless
Бесплатно, как и во всех нормальных банках.
Vorlon
 
Повідомлень: 6960
З нами з: 14.06.13
Подякував: 358 раз.
Подякували: 703 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:32

Вкладчик1234 Добрый день! Просим прощения за предоставленные неудобства.
Были технические проблемы с операторами "водафон" и "киевстар". Данная проблема была решена и номера уже работают.
Спасибо за обращение!
Востаннє редагувалось Банк Конкорд в Чет 20 чер, 2019 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 700
З нами з: 05.10.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:56

Re: Конкорд

Квесторе_поверніться написав:
  Boundless написав:Карта с повышенным процентом

11% є повишеним?
А какие у вас есть альтернативы?
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1667
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:00

Boundless, 15% і 17%.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29082
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:01

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:15% і 17%.
А де це стільки і на яких картках?
postal-crazy
 
Повідомлень: 129
З нами з: 18.12.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:19

  postal-crazy написав:
  Квесторе_поверніться написав:15% і 17%.
А де це стільки і на яких картках?

https://globusbank.com.ua/ua/tp_vidsotochka.html
Bosstone
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 21.04.10
Подякував: 563 раз.
Подякували: 100 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:22

Re: Конкорд

Bosstone написав:
  postal-crazy написав:
  Квесторе_поверніться написав:15% і 17%.
А де це стільки і на яких картках?

https://globusbank.com.ua/ua/tp_vidsotochka.html
Хехе, это то что банкуже не открывает. Шановний пан ностальгує...
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1667
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:35

Boundless, звыдки інфо що не відкриває?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29082
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:36

  postal-crazy написав:
  Квесторе_поверніться написав:15% і 17%.
А де це стільки і на яких картках?

15 в Фарсі Депозитка.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29082
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
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  #<1 ... 690691692693
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