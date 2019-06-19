Boundless
Бесплатно, как и во всех нормальных банках.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:32
Вкладчик1234 Добрый день! Просим прощения за предоставленные неудобства.
Были технические проблемы с операторами "водафон" и "киевстар". Данная проблема была решена и номера уже работают.
Спасибо за обращение!
Востаннє редагувалось Банк Конкорд в Чет 20 чер, 2019 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:56
Re: Конкорд
А какие у вас есть альтернативы?
.......
Додано: Чет 20 чер, 2019 14:00
Boundless, 15% і 17%.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 20 чер, 2019 14:01
Re: Конкорд
Додано: Чет 20 чер, 2019 14:19
Додано: Чет 20 чер, 2019 14:22
Re: Конкорд
Хехе, это то что банкуже не открывает. Шановний пан ностальгує...
.......
Додано: Чет 20 чер, 2019 14:35
Boundless, звыдки інфо що не відкриває?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 20 чер, 2019 14:36
15 в Фарсі Депозитка.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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