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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 691692693694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 46
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:21

ttv2019

потому, что в других банках уже набрались.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:41

а в каком-то объясняют?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:49

  ttv2019 написав:Отказ банка от выдачи кредитки. В других банках проблем нет. Сказали отказ, причины не объясняют. Позор!

у меня та же фигня, сказали отказ по линии службы безопасности, хотя оборот по доходной 100-150 тыс в месяц и в других банках нет проблем с кредитками.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 13:36

  Hack-Stock написав:
  ttv2019 написав:Отказ банка от выдачи кредитки. В других банках проблем нет. Сказали отказ, причины не объясняют. Позор!

у меня та же фигня, сказали отказ по линии службы безопасности, хотя оборот по доходной 100-150 тыс в месяц и в других банках нет проблем с кредитками.

В них умови не найкращі на ринку,думаю розчаровуватися не варто. Мав приблизно проблему з Отп(((
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 13:40

  tarasum написав:
  Hack-Stock написав:
  ttv2019 написав:Отказ банка от выдачи кредитки. В других банках проблем нет. Сказали отказ, причины не объясняют. Позор!

у меня та же фигня, сказали отказ по линии службы безопасности, хотя оборот по доходной 100-150 тыс в месяц и в других банках нет проблем с кредитками.

В них умови не найкращі на ринку,думаю розчаровуватися не варто. Мав приблизно проблему з Отп(((

кишмиш был на али 15% и на детские магазы 7% вроде
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:00

Банк Конкорд, колись в Айконі обіцяли прикрутити П2П на карту банки, щоб зразу можна було валюти прикупити.
Часу сплило багато...коли прикрутите?
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 691692693694
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