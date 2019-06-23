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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:21
ttv2019
потому, что в других банках уже набрались.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:41
а в каком-то объясняют?
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v57
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:49
ttv2019 написав:
Отказ банка от выдачи кредитки. В других банках проблем нет. Сказали отказ, причины не объясняют. Позор!
у меня та же фигня, сказали отказ по линии службы безопасности, хотя оборот по доходной 100-150 тыс в месяц и в других банках нет проблем с кредитками.
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Hack-Stock
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Додано: Нед 23 чер, 2019 13:36
Hack-Stock написав: ttv2019 написав:
Отказ банка от выдачи кредитки. В других банках проблем нет. Сказали отказ, причины не объясняют. Позор!
у меня та же фигня, сказали отказ по линии службы безопасности, хотя оборот по доходной 100-150 тыс в месяц и в других банках нет проблем с кредитками.
В них умови не найкращі на ринку,думаю розчаровуватися не варто. Мав приблизно проблему з Отп(((
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tarasum
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Додано: Нед 23 чер, 2019 13:40
tarasum написав: Hack-Stock написав: ttv2019 написав:
Отказ банка от выдачи кредитки. В других банках проблем нет. Сказали отказ, причины не объясняют. Позор!
у меня та же фигня, сказали отказ по линии службы безопасности, хотя оборот по доходной 100-150 тыс в месяц и в других банках нет проблем с кредитками.
В них умови не найкращі на ринку,думаю розчаровуватися не варто. Мав приблизно проблему з Отп(((
кишмиш был на али 15% и на детские магазы 7% вроде
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Hack-Stock
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Додано: Пон 24 чер, 2019 11:00
Банк Конкорд, колись в Айконі обіцяли прикрутити П2П на карту банки, щоб зразу можна було валюти прикупити.
Часу сплило багато...коли прикрутите?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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