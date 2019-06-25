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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:21
ttv2019
потому, что в других банках уже набрались.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:41
а в каком-то объясняют?
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:49
ttv2019 написав:
Отказ банка от выдачи кредитки. В других банках проблем нет. Сказали отказ, причины не объясняют. Позор!
у меня та же фигня, сказали отказ по линии службы безопасности, хотя оборот по доходной 100-150 тыс в месяц и в других банках нет проблем с кредитками.
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Hack-Stock
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Додано: Нед 23 чер, 2019 13:36
Hack-Stock написав: ttv2019 написав:
Отказ банка от выдачи кредитки. В других банках проблем нет. Сказали отказ, причины не объясняют. Позор!
у меня та же фигня, сказали отказ по линии службы безопасности, хотя оборот по доходной 100-150 тыс в месяц и в других банках нет проблем с кредитками.
В них умови не найкращі на ринку,думаю розчаровуватися не варто. Мав приблизно проблему з Отп(((
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tarasum
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Додано: Нед 23 чер, 2019 13:40
tarasum написав: Hack-Stock написав: ttv2019 написав:
Отказ банка от выдачи кредитки. В других банках проблем нет. Сказали отказ, причины не объясняют. Позор!
у меня та же фигня, сказали отказ по линии службы безопасности, хотя оборот по доходной 100-150 тыс в месяц и в других банках нет проблем с кредитками.
В них умови не найкращі на ринку,думаю розчаровуватися не варто. Мав приблизно проблему з Отп(((
кишмиш был на али 15% и на детские магазы 7% вроде
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Hack-Stock
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Додано: Пон 24 чер, 2019 11:00
Банк Конкорд, колись в Айконі обіцяли прикрутити П2П на карту банки, щоб зразу можна було валюти прикупити.
Часу сплило багато...коли прикрутите?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 16:22
очень долго висел щас сэп в статусе "в обработке" ... обычно такой статус пару секунд ... странно - уже думал аполлону не понравилось назначение платежа ...
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Додано: Сер 26 чер, 2019 12:37
Вопрос офпреду касательно ФОП-счёта «ПІДПРИЄМЕЦЬ».
Тарифы:
7. Переказ коштів в національній валюті протягом операційного часу по системі «Клієнт-Банк» / «Інтернет-Банк» або на паперових носіях в межах АТ «АКБ «КОНКОРД», грн.. - 1,50 за кожне доручення
Про какие именно операции тут идёт речь ?
Сколько в этом тарифе стоит перевод самому себе с ФОП-счёта на Инджой, Дебетку или Доходную ?
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mustbe
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Додано: Сер 26 чер, 2019 17:40
mustbe написав:
Вопрос офпреду касательно ФОП-счёта «ПІДПРИЄМЕЦЬ».
Тарифы:
7. Переказ коштів в національній валюті протягом операційного часу по системі «Клієнт-Банк» / «Інтернет-Банк» або на паперових носіях в межах АТ «АКБ «КОНКОРД», грн.. - 1,50 за кожне доручення
Про какие именно операции тут идёт речь ?
Сколько в этом тарифе стоит перевод самому себе с ФОП-счёта на Инджой, Дебетку или Доходную ?
Это на счета субъектов хозяйствования. Если на счет физлица в Конкорде, то другой пункт:
10. Переказ коштів в національній валюті протягом операційного часу3 по системі «Клієнт-Банк» / «Інтернет-Банк» або на паперових носіях в межах АТ «АКБ «КОНКОРД» на банківські платіжні картки та поточні рахунки фізичних осіб, грн..
1,0 % + 1,50 грн.
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dr_morgenstern
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