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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 692693694695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 46
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:06

Угуу, седня таки предпоследний раб. дн. месяца :)
Чото по Доходной и инДжою %% на остаток выплатили, а по Дриму нет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:08

Re: Конкорд

И КБ, и % на остаток пришли
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Alex_ki
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  #<1 ... 692693694695
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