Угуу, седня таки предпоследний раб. дн. месяца
Чото по Доходной и инДжою %% на остаток выплатили, а по Дриму нет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:06
Угуу, седня таки предпоследний раб. дн. месяца
Чото по Доходной и инДжою %% на остаток выплатили, а по Дриму нет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:08
Re: Конкорд
И КБ, и % на остаток пришли
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