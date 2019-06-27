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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:06
Угуу, седня таки предпоследний раб. дн. месяца
Чото по Доходной и инДжою %% на остаток выплатили, а по Дриму нет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 26 чер, 2019 21:08
И КБ, и % на остаток пришли
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Додано: Сер 26 чер, 2019 22:20
Скажите пожалуйста, Конкордушка совсем без посещения отделения чпшникам счета не открывает и карты почтой не шлёт?
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 27 чер, 2019 01:13
WachtAmRhein написав:
Скажите пожалуйста, Конкордушка совсем без посещения отделения чпшникам счета не открывает и карты почтой не шлёт?
не знаю насчет доставки карт, но аполлоныч фопов и юриком дрючит безбожно.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 02:46
IMPRINTER написав: WachtAmRhein написав:
Скажите пожалуйста, Конкордушка совсем без посещения отделения чпшникам счета не открывает и карты почтой не шлёт?
не знаю насчет доставки карт, но аполлоныч фопов и юриком дрючит безбожно.
Та нуу, мне до 20к/мес надо. Так что вряд-ли я в его поле зрения попаду.
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 27 чер, 2019 21:33
clientage написав:
Угуу, седня таки предпоследний раб. дн. месяца
Чото по Доходной и инДжою %% на остаток выплатили, а по Дриму нет
Так всё-таки по Доходной не отменили проценты и кэшбек? Заходил у себя в отделение, ничего вразумительного мне не смогли ответить и предложили открыть инДжой в гривне, "Там точно всё будет"...
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reef
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Додано: Чет 27 чер, 2019 22:58
reef написав:
Так всё-таки по Доходной не отменили проценты и кэшбек?
насправді, припинили випуск самої картки "Дохідна", але діючі працюють по старих тарифах, окрім комісії за конвертацію з гривні у місцеву валюту за кордоном. Поставили 1%
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stas_rst
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Додано: Чет 27 чер, 2019 23:02
WachtAmRhein написав: IMPRINTER написав: WachtAmRhein написав:
Скажите пожалуйста, Конкордушка совсем без посещения отделения чпшникам счета не открывает и карты почтой не шлёт?
не знаю насчет доставки карт, но аполлоныч фопов и юриком дрючит безбожно.
Та нуу, мне до 20к/мес надо. Так что вряд-ли я в его поле зрения попаду.
ну если это не как финпомошь и т.п. подобное будет проходить )
один юрик имел неосторожность у коня счет открыть ))) потом начал плющить аполлоныч и сбежал без оглядки от туда как в той песни про шлёпки ...
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IMPRINTER
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9
4
2
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на тему
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