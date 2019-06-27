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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 692693694695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 46
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:06

Угуу, седня таки предпоследний раб. дн. месяца :)
Чото по Доходной и инДжою %% на остаток выплатили, а по Дриму нет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:08

Re: Конкорд

И КБ, и % на остаток пришли
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:20

Скажите пожалуйста, Конкордушка совсем без посещения отделения чпшникам счета не открывает и карты почтой не шлёт?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 01:13

  WachtAmRhein написав:Скажите пожалуйста, Конкордушка совсем без посещения отделения чпшникам счета не открывает и карты почтой не шлёт?


не знаю насчет доставки карт, но аполлоныч фопов и юриком дрючит безбожно.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 02:46

  IMPRINTER написав:
  WachtAmRhein написав:Скажите пожалуйста, Конкордушка совсем без посещения отделения чпшникам счета не открывает и карты почтой не шлёт?


не знаю насчет доставки карт, но аполлоныч фопов и юриком дрючит безбожно.


Та нуу, мне до 20к/мес надо. Так что вряд-ли я в его поле зрения попаду.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:33

  clientage написав:Угуу, седня таки предпоследний раб. дн. месяца :)
Чото по Доходной и инДжою %% на остаток выплатили, а по Дриму нет

Так всё-таки по Доходной не отменили проценты и кэшбек? Заходил у себя в отделение, ничего вразумительного мне не смогли ответить и предложили открыть инДжой в гривне, "Там точно всё будет"...
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:58

Re: Конкорд

  reef написав:Так всё-таки по Доходной не отменили проценты и кэшбек?

насправді, припинили випуск самої картки "Дохідна", але діючі працюють по старих тарифах, окрім комісії за конвертацію з гривні у місцеву валюту за кордоном. Поставили 1%
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 23:02

  WachtAmRhein написав:
  IMPRINTER написав:
  WachtAmRhein написав:Скажите пожалуйста, Конкордушка совсем без посещения отделения чпшникам счета не открывает и карты почтой не шлёт?


не знаю насчет доставки карт, но аполлоныч фопов и юриком дрючит безбожно.


Та нуу, мне до 20к/мес надо. Так что вряд-ли я в его поле зрения попаду.


ну если это не как финпомошь и т.п. подобное будет проходить )
один юрик имел неосторожность у коня счет открыть ))) потом начал плющить аполлоныч и сбежал без оглядки от туда как в той песни про шлёпки ...

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IMPRINTER
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  #<1 ... 692693694695
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