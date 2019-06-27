Угуу, седня таки предпоследний раб. дн. месяца
Чото по Доходной и инДжою %% на остаток выплатили, а по Дриму нет
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Додано: Сер 26 чер, 2019 21:06
Угуу, седня таки предпоследний раб. дн. месяца
Чото по Доходной и инДжою %% на остаток выплатили, а по Дриму нет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:08
Re: Конкорд
И КБ, и % на остаток пришли
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Додано: Сер 26 чер, 2019 22:20
Скажите пожалуйста, Конкордушка совсем без посещения отделения чпшникам счета не открывает и карты почтой не шлёт?
Додано: Чет 27 чер, 2019 01:13
не знаю насчет доставки карт, но аполлоныч фопов и юриком дрючит безбожно.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 02:46
Та нуу, мне до 20к/мес надо. Так что вряд-ли я в его поле зрения попаду.
Додано: Чет 27 чер, 2019 21:33
Так всё-таки по Доходной не отменили проценты и кэшбек? Заходил у себя в отделение, ничего вразумительного мне не смогли ответить и предложили открыть инДжой в гривне, "Там точно всё будет"...
Додано: Чет 27 чер, 2019 22:58
Re: Конкорд
Додано: Чет 27 чер, 2019 23:02
ну если это не как финпомошь и т.п. подобное будет проходить )
один юрик имел неосторожность у коня счет открыть ))) потом начал плющить аполлоныч и сбежал без оглядки от туда как в той песни про шлёпки ...
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:57
Re: Конкорд
коллеги "віртуальна картка" гарантируется фондом или как карточный продукт «Штука» от бывшего Фидобанка не подпадает под условия гарантирования вкладов физлиц?
Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:15
vitaliian
Штука была предоплаченной анонимной картой - разницу чувствуете?
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