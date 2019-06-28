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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 693694695696

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 46
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:17

А давно по InJoy кышмыш в кафешках сдулся?
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Vorlon
 
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Подякували: 703 раз.
 
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  #<1 ... 693694695696
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Конкорд (6952)
28.06.2019 19:49
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