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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:17
А давно по InJoy кышмыш в кафешках сдулся?
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:49
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:05
Почему сдулся? Может у вас мсс неправильный?
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