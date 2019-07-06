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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:05
Re: Конкорд
Почему сдулся? Может у вас мсс неправильный?
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Додано: Суб 29 чер, 2019 19:04
Та нее, все прозрачно, оплата по договору от юрлица плательщика НДС, 3я форма
Додано: Нед 07 лип, 2019 05:59
По "Доходной" в гривне так и сохранилось 11% годовых на остаток? Ничего не поменялось?
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