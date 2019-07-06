RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 693694695696

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 47
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
13
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:17

А давно по InJoy кышмыш в кафешках сдулся?
GrafBV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 26.12.13
Подякував: 84 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:49

GrafBV
С 1 июня.
Vorlon
 
Повідомлень: 7024
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:05

Re: Конкорд

Почему сдулся? Может у вас мсс неправильный?Зображення
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 501
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 19:04

  IMPRINTER написав:
  WachtAmRhein написав:
  IMPRINTER написав:
не знаю насчет доставки карт, но аполлоныч фопов и юриком дрючит безбожно.


Та нуу, мне до 20к/мес надо. Так что вряд-ли я в его поле зрения попаду.


ну если это не как финпомошь и т.п. подобное будет проходить )
один юрик имел неосторожность у коня счет открыть ))) потом начал плющить аполлоныч и сбежал без оглядки от туда как в той песни про шлёпки ...



Та нее, все прозрачно, оплата по договору от юрлица плательщика НДС, 3я форма
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8665
З нами з: 16.11.11
Подякував: 655 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 05:59

По "Доходной" в гривне так и сохранилось 11% годовых на остаток? Ничего не поменялось?
Искатель
 
Повідомлень: 2925
З нами з: 22.02.16
Подякував: 426 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:57

Искатель Доходная осталась без изменений.Все для настоящих конкордовцев.
lubarec
 
Повідомлень: 247
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:40

  lubarec написав:Искатель Доходная осталась без изменений.Все для настоящих конкордовцев.

Так кишмиш більше не дають. Ні?
11% на залишок ше є.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29214
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:47

  Квесторе_поверніться написав:
  lubarec написав:Искатель Доходная осталась без изменений.Все для настоящих конкордовцев.

Так кишмиш більше не дають. Ні?

п. 6.2.2

Вот только не уверен, что Доходную перевыпускают по окончанию срока действия...
sola
 
Повідомлень: 4168
З нами з: 02.03.09
Подякував: 490 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:01

Re: Конкорд

  sola написав:Вот только не уверен, что Доходную перевыпускают по окончанию срока действия...

За 100 грн перевипуск...ті ж тарифи.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29214
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1475 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 693694695696
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777, mihasik і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13984)
07.07.2019 15:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron