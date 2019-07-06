IMPRINTER написав: не знаю насчет доставки карт, но аполлоныч фопов и юриком дрючит безбожно.
Та нуу, мне до 20к/мес надо. Так что вряд-ли я в его поле зрения попаду.
ну если это не как финпомошь и т.п. подобное будет проходить ) один юрик имел неосторожность у коня счет открыть ))) потом начал плющить аполлоныч и сбежал без оглядки от туда как в той песни про шлёпки ...
Та нее, все прозрачно, оплата по договору от юрлица плательщика НДС, 3я форма
lubarec написав:Искатель Доходная осталась без изменений.Все для настоящих конкордовцев.
Так кишмиш більше не дають. Ні? 11% на залишок ше є.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
sola написав:Вот только не уверен, что Доходную перевыпускают по окончанию срока действия...
За 100 грн перевипуск...ті ж тарифи.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.