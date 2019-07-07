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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:05
Re: Конкорд
Почему сдулся? Может у вас мсс неправильный?
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Додано: Суб 29 чер, 2019 19:04
Та нее, все прозрачно, оплата по договору от юрлица плательщика НДС, 3я форма
Додано: Нед 07 лип, 2019 05:59
По "Доходной" в гривне так и сохранилось 11% годовых на остаток? Ничего не поменялось?
Додано: Нед 07 лип, 2019 12:57
Искатель Доходная осталась без изменений.Все для настоящих конкордовцев.
Додано: Нед 07 лип, 2019 13:40
Так кишмиш більше не дають. Ні?
11% на залишок ше є.
За Голос...наш голос
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Додано: Нед 07 лип, 2019 13:47
Вот только не уверен, что Доходную перевыпускают по окончанию срока действия...
Додано: Нед 07 лип, 2019 14:01
Re: Конкорд
За 100 грн перевипуск...ті ж тарифи.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 08 лип, 2019 01:03
Добрый вечер,
есть вопрос к владельцам виртуальных карт и пользователям ИБ.
Правильно ли я понимаю, что на виртуалку (валютную) можно без комиссии сбрасывать с приватовской (валютной)виртуалки деньги без комиссий?
Интересует такая схема - открыть виртуалку в долларах в Конкорде, закинуть туда валюту и открыть депозит через ИБ с бонусом. В будущем, иногда получаю через вестерн переводы, получать их через П24 и закидывая на виртуалку пополнять депозит/открывать новый. Как считаете - имеет ли быть?
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