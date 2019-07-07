NDV написав:Добрый вечер,
есть вопрос к владельцам виртуальных карт и пользователям ИБ.
Правильно ли я понимаю, что на виртуалку (валютную) можно без комиссии сбрасывать с приватовской (валютной)виртуалки деньги без комиссий?
Интересует такая схема - открыть виртуалку в долларах в Конкорде, закинуть туда валюту и открыть депозит через ИБ с бонусом. В будущем, иногда получаю через вестерн переводы, получать их через П24 и закидывая на виртуалку пополнять депозит/открывать новый. Как считаете - имеет ли быть?
НБУ не разрешает валютные переводы между картами разных клиентов.