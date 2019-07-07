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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 694695696697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 47
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
13
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 01:37

  NDV написав:Добрый вечер,

есть вопрос к владельцам виртуальных карт и пользователям ИБ.

Правильно ли я понимаю, что на виртуалку (валютную) можно без комиссии сбрасывать с приватовской (валютной)виртуалки деньги без комиссий?

Интересует такая схема - открыть виртуалку в долларах в Конкорде, закинуть туда валюту и открыть депозит через ИБ с бонусом. В будущем, иногда получаю через вестерн переводы, получать их через П24 и закидывая на виртуалку пополнять депозит/открывать новый. Как считаете - имеет ли быть?

НБУ не разрешает валютные переводы между картами разных клиентов.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:31

Re: Конкорд

Точно, как-то забыл где мы живем к часу ночи =(
А в ИБ конкорда функционала по приему переводов, наверное, нет
NDV
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  #<1 ... 694695696697
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