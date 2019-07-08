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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 01:37
NDV написав:
Добрый вечер,
есть вопрос к владельцам виртуальных карт и пользователям ИБ.
Правильно ли я понимаю, что на виртуалку (валютную) можно без комиссии сбрасывать с приватовской (валютной)виртуалки деньги без комиссий?
Интересует такая схема - открыть виртуалку в долларах в Конкорде, закинуть туда валюту и открыть депозит через ИБ с бонусом. В будущем, иногда получаю через вестерн переводы, получать их через П24 и закидывая на виртуалку пополнять депозит/открывать новый. Как считаете - имеет ли быть?
НБУ не разрешает валютные переводы между картами разных клиентов.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:31
Точно, как-то забыл где мы живем к часу ночи =(
А в ИБ конкорда функционала по приему переводов, наверное, нет
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Додано: Пон 08 лип, 2019 23:11
Окей, а как посоветуете зайти для размещения депозита через ИБ? Через какую карту?
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