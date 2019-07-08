|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 01:37
NDV написав:
Добрый вечер,
есть вопрос к владельцам виртуальных карт и пользователям ИБ.
Правильно ли я понимаю, что на виртуалку (валютную) можно без комиссии сбрасывать с приватовской (валютной)виртуалки деньги без комиссий?
Интересует такая схема - открыть виртуалку в долларах в Конкорде, закинуть туда валюту и открыть депозит через ИБ с бонусом. В будущем, иногда получаю через вестерн переводы, получать их через П24 и закидывая на виртуалку пополнять депозит/открывать новый. Как считаете - имеет ли быть?
НБУ не разрешает валютные переводы между картами разных клиентов.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 574 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:31
Точно, как-то забыл где мы живем к часу ночи =(
А в ИБ конкорда функционала по приему переводов, наверное, нет
-
NDV
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 09.06.19
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 23:11
Окей, а как посоветуете зайти для размещения депозита через ИБ? Через какую карту?
-
NDV
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 09.06.19
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 06:19
NDV написав:
Окей, а как посоветуете зайти для размещения депозита через ИБ? Через какую карту?
Инджой
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8744
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6127 раз.
- Подякували: 2397 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Вів 09 лип, 2019 06:23
NDV написав:
Окей, а как посоветуете зайти для размещения депозита через ИБ? Через какую карту?
Для работы с безналом лучше юзать Голд Дрим в дебетовом варианте.
ИнДжой лучше подходит для нала и инвалюты.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28681
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2300 раз.
- Подякували: 3319 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 09 лип, 2019 06:31
А чем плох Инджой для безнала ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2041
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 09 лип, 2019 06:37
mustbe, он пополняется СЭПом с комисс 1%
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28681
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2300 раз.
- Подякували: 3319 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 09 лип, 2019 06:42
clientage написав:mustbe
, он пополняется СЭПом с комисс 1%
пополнение р2р бесплатное, но надо понимать кто из банков не берёт за выход.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2694
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 784 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 06:48
vitaliian
, эт вы по р2р думаете депо под 200К разместить?
да вас Аполлоныч после 50К/мес и залочит
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28681
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2300 раз.
- Подякували: 3319 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 09 лип, 2019 06:56
clientage написав:vitaliian
, эт вы по р2р думаете депо под 200К разместить?
да вас Аполлоныч после 50К/мес и залочит
кто такой аполлоныч? на ветке моно пишут что до 200к в месяц разрешается отправить по р2р куда угодно, я лично столько отправлять не пробовал - всё на ваш страх и риск.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2694
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 784 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|