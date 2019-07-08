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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 695696697698>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 47
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
13
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 01:37

  NDV написав:Добрый вечер,

есть вопрос к владельцам виртуальных карт и пользователям ИБ.

Правильно ли я понимаю, что на виртуалку (валютную) можно без комиссии сбрасывать с приватовской (валютной)виртуалки деньги без комиссий?

Интересует такая схема - открыть виртуалку в долларах в Конкорде, закинуть туда валюту и открыть депозит через ИБ с бонусом. В будущем, иногда получаю через вестерн переводы, получать их через П24 и закидывая на виртуалку пополнять депозит/открывать новый. Как считаете - имеет ли быть?

НБУ не разрешает валютные переводы между картами разных клиентов.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:31

Re: Конкорд

Точно, как-то забыл где мы живем к часу ночи =(
А в ИБ конкорда функционала по приему переводов, наверное, нет
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 23:11

Re: Конкорд

Окей, а как посоветуете зайти для размещения депозита через ИБ? Через какую карту?
NDV
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 06:19

  NDV написав:Окей, а как посоветуете зайти для размещения депозита через ИБ? Через какую карту?

Инджой
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 06:23

  NDV написав:Окей, а как посоветуете зайти для размещения депозита через ИБ? Через какую карту?

Для работы с безналом лучше юзать Голд Дрим в дебетовом варианте.
ИнДжой лучше подходит для нала и инвалюты.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 06:31

А чем плох Инджой для безнала ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 06:37

mustbe, он пополняется СЭПом с комисс 1%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 06:42

  clientage написав:mustbe, он пополняется СЭПом с комисс 1%

пополнение р2р бесплатное, но надо понимать кто из банков не берёт за выход.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 06:48

vitaliian, эт вы по р2р думаете депо под 200К разместить?
да вас Аполлоныч после 50К/мес и залочит :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 06:56

  clientage написав:vitaliian, эт вы по р2р думаете депо под 200К разместить?
да вас Аполлоныч после 50К/мес и залочит :mrgreen:

кто такой аполлоныч? на ветке моно пишут что до 200к в месяц разрешается отправить по р2р куда угодно, я лично столько отправлять не пробовал - всё на ваш страх и риск.
vitaliian
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