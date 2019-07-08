гроза фінмону цього банку
крок вліво крок вправо - растрєл
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лип, 2019 07:20
Re: Конкорд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 09 лип, 2019 07:46
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:57
Блажен кто верует...
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:08
Блажен кто верует и знает
А вот кто верует по незнанию, тот просто... недалёкий чел.
Но Аполлоныч все исправит... и быро
... делайте хоть что-нибудь!
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