гроза фінмону цього банку
крок вліво крок вправо - растрєл
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лип, 2019 07:20
Re: Конкорд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 09 лип, 2019 07:46
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:57
Блажен кто верует...
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:08
Блажен кто верует и знает
А вот кто верует по незнанию, тот просто... недалёкий чел.
Но Аполлоныч все исправит... и быро
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 09 лип, 2019 10:49
Прибл. 250 тыс. грн. Точнее 10 тыс. дол. США. Зато по сэпу таких ограничений нет.
Додано: Вів 09 лип, 2019 17:35
Всем спасибо за советы =)
В итоге отправился я сделать дебетную карту, но, после долгих поисков, оказалось, что пластик нужный у них закончился, и пришлось оформлять InJoy, которая тоже бесплатной оказалась, потому я только рад.
Но, пока ждал активацию и СМСку с пином, касса закрылась, вспомнив по бесплатное пополнение в терминалах, нашел Приватовский, но там пока мою карту Конкорда не находит, попробую через пару часов или уже завтра.
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