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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лип, 2019 07:20
vitaliian написав:
кто такой аполлоныч?
гроза фінмону цього банку
крок вліво крок вправо - растрєл
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greenozon
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Додано: Вів 09 лип, 2019 07:46
greenozon написав: vitaliian написав:
кто такой аполлоныч?
гроза фінмону цього банку
крок вліво крок вправо - растрєл
размещайте по 149к в разные банки и будете неинтересны финмону.
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vitaliian
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Додано: Вів 09 лип, 2019 08:57
vitaliian написав:
размещайте по 149к в разные банки и будете неинтересны финмону.
Блажен кто верует...
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mustbe
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Додано: Вів 09 лип, 2019 09:08
mustbe написав: vitaliian написав:
размещайте по 149к в разные банки и будете неинтересны финмону.
Блажен кто верует...
Блажен кто верует и знает
А вот кто верует по незнанию, тот просто... недалёкий чел.
Но Аполлоныч все исправит... и быро
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Вів 09 лип, 2019 10:49
vitaliian написав: clientage написав:vitaliian
, эт вы по р2р думаете депо под 200К разместить?
да вас Аполлоныч после 50К/мес и залочит
кто такой аполлоныч? на ветке моно пишут что до 200к в месяц разрешается отправить по р2р куда угодно, я лично столько отправлять не пробовал - всё на ваш страх и риск.
Прибл. 250 тыс. грн. Точнее 10 тыс. дол. США. Зато по сэпу таких ограничений нет.
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Bosstone
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Додано: Вів 09 лип, 2019 17:35
Всем спасибо за советы =)
В итоге отправился я сделать дебетную карту, но, после долгих поисков, оказалось, что пластик нужный у них закончился, и пришлось оформлять InJoy, которая тоже бесплатной оказалась, потому я только рад.
Но, пока ждал активацию и СМСку с пином, касса закрылась, вспомнив по бесплатное пополнение в терминалах, нашел Приватовский, но там пока мою карту Конкорда не находит, попробую через пару часов или уже завтра.
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NDV
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Додано: Вів 09 лип, 2019 17:41
NDV с pay pass?
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vitaliian
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Додано: Вів 09 лип, 2019 17:53
vitaliian
Да, у них вроде все с pp
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NDV
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Додано: Вів 09 лип, 2019 17:58
NDV другие банки за рр денег хотят а здесь ещё кешбэк 1% на всё.
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vitaliian
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