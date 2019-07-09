RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 695696697698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 47
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
13
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 07:20

Re: Конкорд

  vitaliian написав:кто такой аполлоныч?


гроза фінмону цього банку
крок вліво крок вправо - растрєл
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5483
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 07:46

  greenozon написав:
  vitaliian написав:кто такой аполлоныч?


гроза фінмону цього банку
крок вліво крок вправо - растрєл

размещайте по 149к в разные банки и будете неинтересны финмону.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 06.04.16
Подякував: 689 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:57

  vitaliian написав:размещайте по 149к в разные банки и будете неинтересны финмону.

Блажен кто верует...
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2042
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:08

  mustbe написав:
  vitaliian написав:размещайте по 149к в разные банки и будете неинтересны финмону.

Блажен кто верует...

Блажен кто верует и знает
А вот кто верует по незнанию, тот просто... недалёкий чел.
Но Аполлоныч все исправит... и быро :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28691
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2301 раз.
Подякували: 3320 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:49

  vitaliian написав:
  clientage написав:vitaliian, эт вы по р2р думаете депо под 200К разместить?
да вас Аполлоныч после 50К/мес и залочит :mrgreen:

кто такой аполлоныч? на ветке моно пишут что до 200к в месяц разрешается отправить по р2р куда угодно, я лично столько отправлять не пробовал - всё на ваш страх и риск.

Прибл. 250 тыс. грн. Точнее 10 тыс. дол. США. Зато по сэпу таких ограничений нет.
Bosstone
 
Повідомлень: 1124
З нами з: 21.04.10
Подякував: 574 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:35

Всем спасибо за советы =)

В итоге отправился я сделать дебетную карту, но, после долгих поисков, оказалось, что пластик нужный у них закончился, и пришлось оформлять InJoy, которая тоже бесплатной оказалась, потому я только рад.

Но, пока ждал активацию и СМСку с пином, касса закрылась, вспомнив по бесплатное пополнение в терминалах, нашел Приватовский, но там пока мою карту Конкорда не находит, попробую через пару часов или уже завтра.
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 09.06.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:41

NDV с pay pass?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 06.04.16
Подякував: 689 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:53

vitaliian

Да, у них вроде все с pp
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 09.06.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:58

NDV другие банки за рр денег хотят а здесь ещё кешбэк 1% на всё.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 06.04.16
Подякував: 689 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 695696697698
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, martin56, Seva і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Південний (838)
09.07.2019 20:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.