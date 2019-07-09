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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 696697698699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 47
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
13
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 23:12

stargazer

MASTERCARD INSTANT WORLD DEBIT EMBOSSED ISSUE, пластика который система дала бы подвязать как дебетный, хотя другого пластика было 4 ящика =)
NDV
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Повідомлень: 23
З нами з: 09.06.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 696697698699
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Конкорд (6981)
10.07.2019 00:12
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