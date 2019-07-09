stargazer
MASTERCARD INSTANT WORLD DEBIT EMBOSSED ISSUE, пластика который система дала бы подвязать как дебетный, хотя другого пластика было 4 ящика =)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лип, 2019 23:12
stargazer
MASTERCARD INSTANT WORLD DEBIT EMBOSSED ISSUE, пластика который система дала бы подвязать как дебетный, хотя другого пластика было 4 ящика =)
Додано: Сер 10 лип, 2019 05:02
Re: Конкорд
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