stargazer
MASTERCARD INSTANT WORLD DEBIT EMBOSSED ISSUE, пластика который система дала бы подвязать как дебетный, хотя другого пластика было 4 ящика =)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лип, 2019 23:12
stargazer
MASTERCARD INSTANT WORLD DEBIT EMBOSSED ISSUE, пластика который система дала бы подвязать как дебетный, хотя другого пластика было 4 ящика =)
Додано: Сер 10 лип, 2019 05:02
Re: Конкорд
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:01
MASolomko
По номеру именно и пробовал, не находило, зайду сегодня в кассу
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:45
Щось банка пробиває дно...
За півгодини неможливо додзвонитися на гарячку, щоб підняти ліміт на зняття готівки.
У відділенні на Золотих Воротах смертних обслуговує лише один студент, який теж нічого не може зробити і відправляє на Грінченка.
В результаті кілька годин втраченого часу і така підстава зі зняттям готівки. Я ще такого жаху не бачив.
Зарабатывайте
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:50
Попробуйте написать в мессенджеры, быстро отвечают и перезванивают, если попросить звонок
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:07
интернет лимит можно снять в icON25
потом перекинуть р2р на другую карту
это если карта инджой.
мне перезвонили на 2й день к тому времени я уже сам к ним успел дозвониться.
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