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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 696697698699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 47
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
13
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 23:12

stargazer

MASTERCARD INSTANT WORLD DEBIT EMBOSSED ISSUE, пластика который система дала бы подвязать как дебетный, хотя другого пластика было 4 ящика =)
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 05:02

Re: Конкорд

  NDV написав:...вспомнив по бесплатное пополнение в терминалах, нашел Приватовский, но там пока мою карту Конкорда не находит, попробую через пару часов или уже завтра.
Если шаблон для оплаты по реквизитам не проходит, то не пробовали пополнить по номеру карты?
MASolomko
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Повідомлень: 1052
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:01

MASolomko

По номеру именно и пробовал, не находило, зайду сегодня в кассу
NDV
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Повідомлень: 24
З нами з: 09.06.19
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:45

Щось банка пробиває дно...
За півгодини неможливо додзвонитися на гарячку, щоб підняти ліміт на зняття готівки.
У відділенні на Золотих Воротах смертних обслуговує лише один студент, який теж нічого не може зробити і відправляє на Грінченка.
В результаті кілька годин втраченого часу і така підстава зі зняттям готівки. Я ще такого жаху не бачив.
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:50

Попробуйте написать в мессенджеры, быстро отвечают и перезванивают, если попросить звонок
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:07

  Ромасик написав:Щось банка пробиває дно...
За півгодини неможливо додзвонитися на гарячку, щоб підняти ліміт на зняття готівки.
У відділенні на Золотих Воротах смертних обслуговує лише один студент, який теж нічого не може зробити і відправляє на Грінченка.
В результаті кілька годин втраченого часу і така підстава зі зняттям готівки. Я ще такого жаху не бачив.

интернет лимит можно снять в icON25
потом перекинуть р2р на другую карту
Переказ коштів:
на власні рахунки клієнта в Банку; на інші рахунки через СДО icON25, за допомогою сервісу Р2Р за рахунок власних коштів - не тарифікується
это если карта инджой.

  Вкладчик1234 написав:Попробуйте написать в мессенджеры, быстро отвечают и перезванивают, если попросить звонок
мне перезвонили на 2й день :D к тому времени я уже сам к ним успел дозвониться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:13

  vitaliian написав:интернет лимит можно снять в icON25
потом перекинуть р2р на другую карту

да, о неестественных позах я подумывал, но оказался не готов к оргиям. И с валютой не работает.((
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:15

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:интернет лимит можно снять в icON25
потом перекинуть р2р на другую карту

да, о неестественных позах я подумывал, но оказался не готов к оргиям. И с валютой не работает.((

с валютой полная зависимость клиента от тараканов банка.
vitaliian
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Повідомлень: 2736
З нами з: 06.04.16
Подякував: 693 раз.
Подякували: 787 раз.
 
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  #<1 ... 696697698699
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