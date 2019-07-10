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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 697698699700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 47
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
13
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 07:03

Re: Конкорд

Знімав в понеділок доляри з інджоя, безкоштовно
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:53

Re: Конкорд

При пополнении депозита в мобильном приложении на подтверждение приходит 2 кода, правильный первый.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:54

Re: Конкорд

В мобильном приложении непонятные даты депозита.Зображення
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:58

  Інкогніто написав:В мобильном приложении непонятные даты депозита.

Что ж тут непонятного, 10-го января ваш депозит заканчивается. Обычный юникс-штамп.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:23

  wig написав:Обычный юникс-штамп.

Не ругайтесь! Не все здесь программисты... :?
Vorlon
 
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