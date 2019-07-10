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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лип, 2019 07:03
Re: Конкорд
Знімав в понеділок доляри з інджоя, безкоштовно
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:53
Re: Конкорд
При пополнении депозита в мобильном приложении на подтверждение приходит 2 кода, правильный первый.
Додано: Чет 11 лип, 2019 09:54
Re: Конкорд
В мобильном приложении непонятные даты депозита.
Додано: Чет 11 лип, 2019 09:58
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:23
Додано: Чет 11 лип, 2019 12:43
Re: Конкорд
Что-то icON25 глючит-непускает
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:16
Что-то вчера кинул заявку на открытие депозита через ИБ и до сих пор не открыли, да и через приложение показывало 3 отдельных карты с одинаковыми номерами...
А сейчас зашел еще раз кинуть заявку и ставки уже ниже на 0.3%, что за развод?
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:44
Re: Конкорд
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:45
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:52
Re: Конкорд
У меня так было, когда на карту в кассе кинул деньги и через пару минут пробовал в иконе открыть депо. Вторая попытка через час уже успешно
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