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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:53
Alex_ki
Ну у меня час точно прошел
vitaliian
Ответили что вчера проводились технические работы, открывайте заново по новым ставкам...
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NDV
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Додано: Чет 11 лип, 2019 18:12
NDV написав:Alex_ki
Ну у меня час точно прошелvitaliian
Ответили что вчера проводились технические работы, открывайте заново по новым ставкам...
А у меня интереснее.
Муж вчера открывал депозит через icON25. Пришел код подтверждения. Написало, что заявка на открытие депозита принята. Хорошо сегодня заглянули в icON25, а там не депозита ни малейших следов заявки, как вроде не подавали (хорошо что код подтверждения в смартфоне сохранился).
Горячка сегодня все валит на обновление программного обеспечения.
А ставки действительно сегодня упали.
Неприлично как-то мелочь по карманам тырить.
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oksana--61
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Додано: Чет 11 лип, 2019 18:34
oksana--61 написав: NDV написав:Alex_ki
Ну у меня час точно прошелvitaliian
Ответили что вчера проводились технические работы, открывайте заново по новым ставкам...
А у меня интереснее.
Муж вчера открывал депозит через icON25. Пришел код подтверждения. Написало, что заявка на открытие депозита принята. Хорошо сегодня заглянули в icON25, а там не депозита ни малейших следов заявки, как вроде не подавали (хорошо что код подтверждения в смартфоне сохранился).
Горячка сегодня все валит на обновление программного обеспечения.
А ставки действительно сегодня упали.
Неприлично как-то мелочь по карманам тырить.
В разделе "Архив" в ИБ пусто?
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NDV
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Додано: Чет 11 лип, 2019 18:40
NDV написав: oksana--61 написав: NDV написав:Alex_ki
Ну у меня час точно прошелvitaliian
Ответили что вчера проводились технические работы, открывайте заново по новым ставкам...
А у меня интереснее.
Муж вчера открывал депозит через icON25. Пришел код подтверждения. Написало, что заявка на открытие депозита принята. Хорошо сегодня заглянули в icON25, а там не депозита ни малейших следов заявки, как вроде не подавали (хорошо что код подтверждения в смартфоне сохранился).
Горячка сегодня все валит на обновление программного обеспечения.
А ставки действительно сегодня упали.
Неприлично как-то мелочь по карманам тырить.
В разделе "Архив" в ИБ пусто?
Мдя, там следы есть, с надписью Отказано. Первый раз туда залезли. Значит это точно вчера были не глюки.
Хорошо, что сегодня решили проверить открытие, а то с уверенностью-бы ждали в конце месяца процентов.
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oksana--61
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Додано: Чет 11 лип, 2019 19:14
oksana--61 написав:
. Хорошо сегодня заглянули в icON25, а там не депозита ни малейших следов заявки, как вроде не подавали (хорошо что код подтверждения в смартфоне сохранился).
Горячка сегодня все валит на обновление программного обеспечения.
А ставки действительно сегодня упали.
Неприлично как-то мелочь по карманам тырить.
скорее всего и-банк у них работает в ручном режиме, в системе не успели ставки поменять поэтому отменили операции. Лучше бы написали на весь экран "технические работы" не так обидно было бы.
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vitaliian
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