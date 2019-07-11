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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 698699700701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 48
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
13
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:53

Alex_ki

Ну у меня час точно прошел

vitaliian

Ответили что вчера проводились технические работы, открывайте заново по новым ставкам...
NDV
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:12

  NDV написав:Alex_ki

Ну у меня час точно прошел

vitaliian

Ответили что вчера проводились технические работы, открывайте заново по новым ставкам...

А у меня интереснее.
Муж вчера открывал депозит через icON25. Пришел код подтверждения. Написало, что заявка на открытие депозита принята. Хорошо сегодня заглянули в icON25, а там не депозита ни малейших следов заявки, как вроде не подавали (хорошо что код подтверждения в смартфоне сохранился).
Горячка сегодня все валит на обновление программного обеспечения.
А ставки действительно сегодня упали.
Неприлично как-то мелочь по карманам тырить.
oksana--61
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:34

  oksana--61 написав:
  NDV написав:Alex_ki

Ну у меня час точно прошел

vitaliian

Ответили что вчера проводились технические работы, открывайте заново по новым ставкам...

А у меня интереснее.
Муж вчера открывал депозит через icON25. Пришел код подтверждения. Написало, что заявка на открытие депозита принята. Хорошо сегодня заглянули в icON25, а там не депозита ни малейших следов заявки, как вроде не подавали (хорошо что код подтверждения в смартфоне сохранился).
Горячка сегодня все валит на обновление программного обеспечения.
А ставки действительно сегодня упали.
Неприлично как-то мелочь по карманам тырить.



В разделе "Архив" в ИБ пусто?
NDV
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:40

  NDV написав:
  oksana--61 написав:
  NDV написав:Alex_ki

Ну у меня час точно прошел

vitaliian

Ответили что вчера проводились технические работы, открывайте заново по новым ставкам...

А у меня интереснее.
Муж вчера открывал депозит через icON25. Пришел код подтверждения. Написало, что заявка на открытие депозита принята. Хорошо сегодня заглянули в icON25, а там не депозита ни малейших следов заявки, как вроде не подавали (хорошо что код подтверждения в смартфоне сохранился).
Горячка сегодня все валит на обновление программного обеспечения.
А ставки действительно сегодня упали.
Неприлично как-то мелочь по карманам тырить.



В разделе "Архив" в ИБ пусто?


Мдя, там следы есть, с надписью Отказано. Первый раз туда залезли. Значит это точно вчера были не глюки.
Хорошо, что сегодня решили проверить открытие, а то с уверенностью-бы ждали в конце месяца процентов.
oksana--61
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:14

Re: Конкорд

  oksana--61 написав:. Хорошо сегодня заглянули в icON25, а там не депозита ни малейших следов заявки, как вроде не подавали (хорошо что код подтверждения в смартфоне сохранился).
Горячка сегодня все валит на обновление программного обеспечения.
А ставки действительно сегодня упали.
Неприлично как-то мелочь по карманам тырить.

скорее всего и-банк у них работает в ручном режиме, в системе не успели ставки поменять поэтому отменили операции. Лучше бы написали на весь экран "технические работы" не так обидно было бы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:47

Re: Конкорд

курсы обмена у них странные кто им сдаёт доллар по 25,65 когда другие принимают по 25,80-90
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:58

  vitaliian написав:курсы обмена у них странные кто им сдаёт доллар по 25,65 когда другие принимают по 25,80-90

Ну к примеру если бакс на карте и нужны 2-3 тыс. грн., то не ехать же в банк чтобы снять 100-120 баксов налом и перенести их туда где на 15-20 коп. дороже.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:03

  Flamingo написав:
  vitaliian написав:курсы обмена у них странные кто им сдаёт доллар по 25,65 когда другие принимают по 25,80-90

Ну к примеру если бакс на карте и нужны 2-3 тыс. грн., то не ехать же в банк чтобы снять 100-120 баксов налом и перенести их туда где на 15-20 коп. дороже.

с такими курсами максимум на что банк может рассчитывать это приносы по 100-200$ благодаря глупому запрету переводить доллары по Украине.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:15

  vitaliian написав:
  Flamingo написав:
  vitaliian написав:курсы обмена у них странные кто им сдаёт доллар по 25,65 когда другие принимают по 25,80-90

Ну к примеру если бакс на карте и нужны 2-3 тыс. грн., то не ехать же в банк чтобы снять 100-120 баксов налом и перенести их туда где на 15-20 коп. дороже.

с такими курсами максимум на что банк может рассчитывать это приносы по 100-200$ благодаря глупому запрету переводить доллары по Украине.

В банках, насколько я помню из-за того какая валютная позиция - короткая или длинная - периодически надо сработать или на продажу или на покупку. Под это и ваяют курсы. Вполне возможно, что в КоКо именно такая ситуация
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:18

  Flamingo написав:В банках, насколько я помню из-за того какая валютная позиция - короткая или длинная - периодически надо сработать или на продажу или на покупку. Под это и ваяют курсы. Вполне возможно, что в КоКо именно такая ситуация

я слышал краем уха у них в отделении, что в кассе доллары уже ложить некуда. Думал шутят.
vitaliian
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  #<1 ... 698699700701
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