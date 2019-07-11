vitaliian написав:oksana--61 написав:. Хорошо сегодня заглянули в icON25, а там не депозита ни малейших следов заявки, как вроде не подавали (хорошо что код подтверждения в смартфоне сохранился).
Горячка сегодня все валит на обновление программного обеспечения.
А ставки действительно сегодня упали.
Неприлично как-то мелочь по карманам тырить.
скорее всего и-банк у них работает в ручном режиме, в системе не успели ставки поменять поэтому отменили операции. Лучше бы написали на весь экран "технические работы" не так обидно было бы.
Скорее всего депозит открывался в неоперационное время после 18.00.
А все операции после этого выполняются в следующем опер. дне.
Ставки поменялись, а Вы пытались открыть по старым, вот и отказали.