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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 699700701702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
14
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:44

  vitaliian написав:
  oksana--61 написав:. Хорошо сегодня заглянули в icON25, а там не депозита ни малейших следов заявки, как вроде не подавали (хорошо что код подтверждения в смартфоне сохранился).
Горячка сегодня все валит на обновление программного обеспечения.
А ставки действительно сегодня упали.
Неприлично как-то мелочь по карманам тырить.

скорее всего и-банк у них работает в ручном режиме, в системе не успели ставки поменять поэтому отменили операции. Лучше бы написали на весь экран "технические работы" не так обидно было бы.


Скорее всего депозит открывался в неоперационное время после 18.00.
А все операции после этого выполняются в следующем опер. дне.
Ставки поменялись, а Вы пытались открыть по старым, вот и отказали.
GXL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:17

  vitaliian написав:я слышал краем уха у них в отделении, что в кассе доллары уже ложить некуда. Думал шутят.

Мелких бывает и нет, а сотками - хоть залейся. Конечно, будут нести, ставки то лучшие на рынке.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:29

GXL

нет, депозит в ИБ откроется даже если в 22-00 открыть его через ИБ, но дата заключения договора будет следующим днем
NDV
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:28

Не клиент Конкорда, но заинтересовала их виртуальная карта.
Никто не юзал?
Будет лидоступ и интернет-банкингу? Есть комиссия за исходящий/входящий СЭП? Можно ли открывать депозиты с неё и какие по ней лимиты?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:36

Имеется карта "Доходная" в гривне и inJoy в долларах.

Можно ли с них открывать депозиты (соответственно в гривне и долларах) с выплатой % и возвратом тела депозита назад на эти карты? Не будет ли при этом каких-либо комиссий?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:37

Re: Конкорд

Искатель написав:Имеется карта "Доходная" в гривне и inJoy в долларах.

Можно ли с них открывать депозиты (соответственно в гривне и долларах) с выплатой % и возвратом тела депозита назад на эти карты? Не будет ли при этом каких-либо комиссий?
Не буде :) дохідну Ви вчасно зробили!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:57

ін-банкінг у них платний?

п.с. було би непогано сидячи дома отримати віртуальну карту, а потім юзати їхній і-банк...відкриваючи депо
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:00

  Pupsik написав:ін-банкінг у них платний?

п.с. було би непогано сидячи дома отримати віртуальну карту, а потім юзати їхній і-банк...відкриваючи депо

Бесплатный.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:09

ага, роздивився...з віртуальної беруть за вихід 0,5%...треба замовляти деб. карту для виходу з депозиту...

п.с. одже вхід на депо через віртуальну, а вихід через деб. карту...заманливо...
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:18

Виртуальная карта - по тарифам это инджой, только без пластика.

Снять без комиссии с неё можно только через NFC (насколько я понимаю)
СЭП через iCon25 должен быть бесплатным, но я не проверял
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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