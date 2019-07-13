|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лип, 2019 14:57
Вкладчик1234 написав:
Виртуальная карта - по тарифам это инджой, только без пластика.
Снять без комиссии с неё можно только через NFC (насколько я понимаю)
СЭП через iCon25 должен быть бесплатным, но я не проверял
СЭП бесплатный, отправил с два десятка платежей с "Доходной".
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 2955
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 904 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему