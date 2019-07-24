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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 701702703704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
14
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:03

  Вкладчик1234 написав:Этот фрод-мониторинг отключается через горячку до конца суток.
Причём отключить его "превентивно" нельзя - нужно дождаться отклонения транзакций, а потом уже отключать (так говорит горячка)


можно на месяц отключить даже звонком и заранее (а не после отлупа). я отключал.
но может уже что-то поменялось. для нашей же защиты !
ты пришел в кассу, а тебе говорят - денег не дадим ... по дороге могут ограбить, замочить, вы что новости не смотрите? ... а у нас целее будет - идите домой будете еще нам благодарны.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:22

IMPRINTER, у меня этот антифрод срабатывал на действительно "нетипичных" и "рискованных" операциях.

На "бытовых" ситуациях не беспокоил ни разу :)

"Занести-вынести кассу" - без вопросов всегда было :)
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:29

  Вкладчик1234 написав:IMPRINTER, у меня этот антифрод срабатывал на действительно "нетипичных" и "рискованных" операциях.

На "бытовых" ситуациях не беспокоил ни разу :)

"Занести-вынести кассу" - без вопросов всегда было :)


несколько платежей у одного мерчанта - уже блок.
два п2п с одной карты - уже блок.
интеллектуальная система типичность/нетипичность определяет не по средней температуре тела по больнице, а для поведения конкретного клиента. А когда поведение опытной свини-рецидивиста они сопоставляют с поведением пенсионера, которй тока наличку снимает с карты банкомате - это не интеллектуальная система, а маразм.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:37

  IMPRINTER написав:интеллектуальная система типичность/нетипичность определяет не по средней температуре тела по больнице, а для поведения конкретного клиента

У меня как-то так :)

Раньше блочило уже вторую операцию. А сейчас уже где-то пятую. И то, если идут подряд в теч. короткого времени. А если в течении дня, с разрывом в час +-, то не блочит до десятка операций.

Так что некий зародыш интеллекта там есть
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 15:05

Вкладчик1234

по п2п 2й удар гарантированный отлуп будет если общая сумма удара-1 и удара-2 будет превышать 15 к
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 15:19

господа, кстати вопрос ...
на ветке эксима свини пишут, что по платине коня, которую давали как допку к Доходной за оборот овер 10 к вход в Лаунж Мастеркарда не канает? это правда? кто-то проверял ...
а то у меня из Платины мастеровской тока конячья осталась ... планировал заюзать эксимовский Инфинити, но там вылет с терминала Ф, где визовских залов нет.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 23:23

  IMPRINTER написав:Фантом

там помимо интернет лимита есть еще при*** СБ которую тоже надо отключать


А кто-то в курсе как её можно отключить навсегда? Звонка на горячку хватает до конца месяца, заявы в отделении хватает на полгода максимум.
У меня уже третий раз, за последний год эта "при*** СБ" срабатывает. И если первый раз, мне пошли навстречу и отключили её на полгода через горячку, то второй раз пришлось ехать в отделение.
Доколе?
Если отключаете этот грёбаный антифрод через отделение, то это должно быть железобетонно и навсегда.
Или давайте свои отделения во все областные центры. :evil:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 23:57

Фантом

они когда там что-то обновляют у них все нах слитает. криворуки
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 00:17

  IMPRINTER написав:Фантом

они когда там что-то обновляют у них все нах слитает. криворуки

Не то слово.
Я ж не просто так бухчу. У меня что жена, что мама после общения с горячкой любого банка в прединфарктном состоянии.
Им проще в отделении прийти, чем допрос с пристрастием пройти.
Тут же ж как. Либо, как в любом нормальном банке, лимиты по заяве на весь срок, либо отделение в городе откройте, будем ходить.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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