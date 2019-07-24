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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 лип, 2019 14:03
Вкладчик1234 написав:
Этот фрод-мониторинг отключается через горячку до конца суток.
Причём отключить его "превентивно" нельзя - нужно дождаться отклонения транзакций, а потом уже отключать (так говорит горячка)
можно на месяц отключить даже звонком и заранее (а не после отлупа). я отключал.
но может уже что-то поменялось. для нашей же защиты !
ты пришел в кассу, а тебе говорят - денег не дадим ... по дороге могут ограбить, замочить, вы что новости не смотрите? ... а у нас целее будет - идите домой будете еще нам благодарны.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 14:22
IMPRINTER,
у меня этот антифрод срабатывал на действительно "нетипичных" и "рискованных" операциях.
На "бытовых" ситуациях не беспокоил ни разу
"Занести-вынести кассу" - без вопросов всегда было
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Додано: Сер 24 лип, 2019 14:29
Вкладчик1234 написав:IMPRINTER,
у меня этот антифрод срабатывал на действительно "нетипичных" и "рискованных" операциях.
На "бытовых" ситуациях не беспокоил ни разу
"Занести-вынести кассу" - без вопросов всегда было
несколько платежей у одного мерчанта - уже блок.
два п2п с одной карты - уже блок.
интеллектуальная система типичность/нетипичность определяет не по средней температуре тела по больнице, а для поведения конкретного клиента. А когда поведение опытной свини-рецидивиста они сопоставляют с поведением пенсионера, которй тока наличку снимает с карты банкомате - это не интеллектуальная система, а маразм.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 14:37
IMPRINTER написав:
интеллектуальная система типичность/нетипичность определяет не по средней температуре тела по больнице, а для поведения конкретного клиента
У меня как-то так
Раньше блочило уже вторую операцию. А сейчас уже где-то пятую. И то, если идут подряд в теч. короткого времени. А если в течении дня, с разрывом в час +-, то не блочит до десятка операций.
Так что некий зародыш интеллекта там есть
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Додано: Сер 24 лип, 2019 15:05
Вкладчик1234
по п2п 2й удар гарантированный отлуп будет если общая сумма удара-1 и удара-2 будет превышать 15 к
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Додано: Сер 24 лип, 2019 15:19
господа, кстати вопрос ...
на ветке эксима свини пишут, что по платине коня, которую давали как допку к Доходной за оборот овер 10 к вход в Лаунж Мастеркарда не канает? это правда? кто-то проверял ...
а то у меня из Платины мастеровской тока конячья осталась ... планировал заюзать эксимовский Инфинити, но там вылет с терминала Ф, где визовских залов нет.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 23:23
IMPRINTER написав:Фантом
там помимо интернет лимита есть еще при*** СБ которую тоже надо отключать
А кто-то в курсе как её можно отключить навсегда? Звонка на горячку хватает до конца месяца, заявы в отделении хватает на полгода максимум.
У меня уже третий раз, за последний год эта "при*** СБ" срабатывает. И если первый раз, мне пошли навстречу и отключили её на полгода через горячку, то второй раз пришлось ехать в отделение.
Доколе?
Если отключаете этот грёбаный антифрод через отделение, то это должно быть железобетонно и навсегда.
Или давайте свои отделения во все областные центры.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 23:57
Фантом
они когда там что-то обновляют у них все нах слитает. криворуки
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Додано: Чет 25 лип, 2019 00:17
IMPRINTER написав:Фантом
они когда там что-то обновляют у них все нах слитает. криворуки
Не то слово.
Я ж не просто так бухчу. У меня что жена, что мама после общения с горячкой любого банка в прединфарктном состоянии.
Им проще в отделении прийти, чем допрос с пристрастием пройти.
Тут же ж как. Либо, как в любом нормальном банке, лимиты по заяве на весь срок, либо отделение в городе откройте, будем ходить.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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