Банк Конкорд написав: Оборот должен быть мин 3000 за 30 дней до вылета, .
бин карты 535278, (получена за оборот 10К), по возвращению в Украину поддержка сказала шо так как карта "не элитная" она в этой программе не участвует. Сейчас всё поменялось, можно брать карту в Сильпо и АТБ или пускай лежит себе на полке? З.Ы. на досуге вспомню когда это было проверю ещё раз все обороты в тот момент
Востаннє редагувалось uaprofi в П'ят 26 лип, 2019 13:26, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER сказала поддержка банка. я звонил уже после прилёта - когда получил два отлупа З.Ы. я её реально сувал на фаст-лайн и был отлуп, потом реально пришёл в лаунж мастера и был отлуп, и после этого ушёл в лауж визы
Банк Конкорд написав: Оборот должен быть мин 3000 за 30 дней до вылета, .
бин карты 535278, (получена за оборот 10К), по возвращению в Украину поддержка сказала шо так как карта "не элитная" она в этой программе не участвует. Сейчас всё поменялось, можно брать карту в Сильпо и АТБ или пускай лежит себе на полке? З.Ы. на досуге вспомню когда это было проверю ещё раз все обороты в тот момент
Если вам не трудно, напишите пожалуйста ФИО и 4 последние карты и примерную дату когда совершали попытку. Найдем причину. Это не из-за тарифов, и поддержка вам ответила не верно... приносим свои опоздавшие извинения.
С вашего позволения хотелось бы разобраться в этой ситуации