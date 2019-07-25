Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:24

uaprofi



Поддержка чья? Коня или мастера?

Если коня то вам просто тупо отфонарно ответили, т. К. ответа небыло в методичке. Я думал вы реально ее сували при входе и был отлуп.

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