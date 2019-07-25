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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 702703704705

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
14
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:04

Банк Конкорд

Спасибо. Правда на ветке Эксима

Укрексiмбанк

коллеги пишут, что эта карта ваша не канает даже при совершении необходимого количества оборота.

Зображення

Хотелось бы все таки у кого то узнать кто реально почешал зал по этой карте, а то есть противоречивые мнения.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:15

  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

Спасибо. Правда на ветке Эксима

Укрексiмбанк

коллеги пишут, что эта карта ваша не канает даже при совершении необходимого количества оборота.

Зображення

Хотелось бы все таки у кого то узнать кто реально почешал зал по этой карте, а то есть противоречивые мнения.


Если действительно у кого-то была такая ситуация, то надо решать предметно... правда никто тут пока не обращался.
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:23

  Банк Конкорд написав:
Оборот должен быть мин 3000 за 30 дней до вылета, .


бин карты 535278, (получена за оборот 10К), по возвращению в Украину поддержка сказала шо так как карта "не элитная" она в этой программе не участвует.
Сейчас всё поменялось, можно брать карту в Сильпо и АТБ или пускай лежит себе на полке?
З.Ы.
на досуге вспомню когда это было проверю ещё раз все обороты в тот момент
Востаннє редагувалось uaprofi в П'ят 26 лип, 2019 13:26, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:24

uaprofi

Поддержка чья? Коня или мастера?
Если коня то вам просто тупо отфонарно ответили, т. К. ответа небыло в методичке. Я думал вы реально ее сували при входе и был отлуп.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:29

IMPRINTER
сказала поддержка банка.
я звонил уже после прилёта - когда получил два отлупа
З.Ы.
я её реально сувал на фаст-лайн и был отлуп, потом реально пришёл в лаунж мастера и был отлуп, и после этого ушёл в лауж визы
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:35

  uaprofi написав:
  Банк Конкорд написав:
Оборот должен быть мин 3000 за 30 дней до вылета, .


бин карты 535278, (получена за оборот 10К), по возвращению в Украину поддержка сказала шо так как карта "не элитная" она в этой программе не участвует.
Сейчас всё поменялось, можно брать карту в Сильпо и АТБ или пускай лежит себе на полке?
З.Ы.
на досуге вспомню когда это было проверю ещё раз все обороты в тот момент


Если вам не трудно, напишите пожалуйста ФИО и 4 последние карты и примерную дату когда совершали попытку. Найдем причину.
Это не из-за тарифов, и поддержка вам ответила не верно... приносим свои опоздавшие извинения.

С вашего позволения хотелось бы разобраться в этой ситуации
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Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:45

Банк Конкорд

и мне т.к. я планировал ее отъюзать в ближайшее время )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:47

Банк Конкорд, а что это за "платина за оборот 10к"?
Я шарю
Вкладчик1234
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