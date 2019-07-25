в портмоне идут совсем разные операции .. там их миллион .. например пополнение телефона, оплата интернета, оплата коммуналки - это полноценный пос-эквайринг и по картам других банков - это прекрасно засчитывается !! или вы считаете, что Мастер ваши карты как то особо биллит? ... да там есть тоже и переводы п2п и оплата финансовых услуг, страховок - это не засчитывается - все зависит от того какой был мсс, а не где была оплата (в интернете или не в интернете) - так что прошу не вводить в оману.
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покупка в интернете это тоже покупка в магазине ! вы имеете ввиду что засчитываются только покупки с применением карты в живых магазинах, а в интернете нет? с каких пор? по мастерам других банках покупки в интернете прекрасно засчитываются ... или это были покупки со специфическим мсс у него? если да то с каким чтоб знать?
там должно быть 4814 по этому коду мастер насчитывает и балы "бильше" и балы "rewards" ну будем знать какой бяка этот мастер)))
по 4814 по портмоне 100% по картам других банков операции на лаунж/фаст-лайн засчитываются.
поэтому или причина не в портмоне однозначно.
или это действительно паленный платинум типа тикица цыгана или ультры аллы или именно для карт конкорда мастеркарт считает операции отлично чем по картам других банков (что естественно быть не может). Оборот считает Мастер, а не вы - и вы просто высказали свое личное видение того, почему это смогло быть .. названная вами причина - это 100% НЕ соответствует действительности. Операции счиатет Мастер, а не вы и он ихз считает по картам всех банков одинаково.
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по 4814 по портмоне 100% по картам других банков операции на лаунж/фаст-лайн засчитываются.
поэтому или причина не в портмоне однозначно.
или это действительно паленный платинум типа тикица цыгана или ультры аллы или именно для карт конкорда мастеркарт считает операции отлично чем по картам других банков (что естественно быть не может). Оборот считает Мастер, а не вы - и вы просто высказали свое личное видение того, почему это смогло быть .. названная вами причина - это 100% НЕ соответствует действительности. Операции счиатет Мастер, а не вы и он ихз считает по картам всех банков одинаково.
И ваше личное мнение, что это все потому что карта была по тарифам отличной от вип-пакета? Что по вашему паленный платинум?
это означает когда банк эту карту позиционирует как платинум, но она таковой не является ... или она является таковой, но по согласованию с МПС по данной карте урезанных функционал ...
например вот программа лаунжа визы https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... e-key.html *Предложение бесплатного посещения бизнес-залов по программе Lounge Key не распространяется на карты Visa Platinum, номера которых начинаются с: 4363 23ХХ ХХХХ ХХХХ; 4102 32ХХ ХХХХ ХХХХ.
тут тетко указано, что по визе-платинум отп тикиц и по платнут аллы ультра - иди гуляй.
.. мы сейчас говорим о карте конкорда с бином 535278 чеккер https://www.bindb.com/bin-database.html ее определяет вообще как карту пумба с классом платинум/голд - это странно (что голд через дробь)
я ничего не утверждаю - я выдвигаю гипотезы ... я утверждаю только то, что операции клиента в портмоне с мсс 4814 на 100% засчитывабтся как операции по обороту по карте для посещения лаунжа, по какой именно причине он не смог попасть я не знаю, мои версии: - то что он показал в выписке там нету 3 000, т.е. помсследние 153 грн. от 3 декабря при посещении 10 декабря зала не засчиталисбы в оборот, а без них сумма трат будет менее 3 000 грн. - карта с бином 535278 от Конкорда МПС не воспринимает как карту класса Платинум и поэтому не пустил.
В каком Тарифе обслуживается карта - МПС всё равно, для МПС важен тока ее класс и оборот по ней, который засчитывается.
Я поэтому и спросил - был ли у кого то личный опыт по успешному посещению лаунжа по этой карте.
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Банк Конкорд написав:И ваше личное мнение, что это все потому что карта была по тарифам отличной от вип-пакета?
думаю вопрос был к IMPRINTERу но выскажу своё мнение - что до сего момента считал именно так, так как подобный ответ был получен на гарячей линии. Но Вашу информацию обязательно проверю - зайду перед вылетом в Сильпо или Ашан Если это так то Ко-Ко лучший)))
это означает когда банк эту карту позиционирует как платинум, но она таковой не является ... или она является таковой, но по согласованию с МПС по данной карте урезанных функционал ...
например вот программа лаунжа визы https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... e-key.html *Предложение бесплатного посещения бизнес-залов по программе Lounge Key не распространяется на карты Visa Platinum, номера которых начинаются с: 4363 23ХХ ХХХХ ХХХХ; 4102 32ХХ ХХХХ ХХХХ.
тут тетко указано, что по визе-платинум отп тикиц и по платнут аллы ультра - иди гуляй.
.. мы сейчас говорим о карте конкорда с бином 535278 чеккер https://www.bindb.com/bin-database.html ее определяет вообще как карту пумба с классом платинум/голд - это странно (что голд через дробь)
я ничего не утверждаю - я выдвигаю гипотезы ... я утверждаю только то, что операции клиента в портмоне с мсс 4814 на 100% засчитывабтся как операции по обороту по карте для посещения лаунжа, по какой именно причине он не смог попасть я не знаю, мои версии: - то что он показал в выписке там нету 3 000, т.е. помсследние 153 грн. от 3 декабря при посещении 10 декабря зала не засчиталисбы в оборот, а без них сумма трат будет менее 3 000 грн. - карта с бином 535278 от Конкорда МПС не воспринимает как карту класса Платинум и поэтому не пустил.
В каком Тарифе обслуживается карта - МПС всё равно, для МПС важен тока ее класс и оборот по ней, который засчитывается.
Я поэтому и спросил - был ли у кого то личный опыт по успешному посещению лаунжа по этой карте.
1. 153 точно прошли в срок 2. бин 535278 считается МПС как платина 3. только что получили ответ мастера: "по портмоне переводы с карты на карту, а так же комм.платежи не считаются как транзакции по карте"
IMPRINTER написав:- то что он показал в выписке там нету 3 000, т.е. помсследние 153 грн. от 3 декабря при посещении 10 декабря зала не засчиталисбы в оборот, а без них сумма трат будет менее 3 000 грн.
16 ноября 2018 PYRIZHKOVA TITKAKLARA Оплата товаров и услуг -35.00 UAH
Банк Конкорд написав:И ваше личное мнение, что это все потому что карта была по тарифам отличной от вип-пакета?
думаю вопрос был к IMPRINTERу но выскажу своё мнение - что до сего момента считал именно так, так как подобный ответ был получен на гарячей линии. Но Вашу информацию обязательно проверю - зайду перед вылетом в Сильпо или Ашан Если это так то Ко-Ко лучший)))
не перед вылетом, а за 8 дней до вылета - тогда тест будет наиболее репрезентабельный - ну и теперь же надо на 6 000 скупицца, а не на 3 000.
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